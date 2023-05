Veja as datas de pagamento do 13º salário do INSS

Abono anual será pago em duas parcelas, a primeira em maio e a segunda em junho; normalmente, o repasse é feito em agosto e em novembro

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Investimento total do 13º do INSS será de R$ 62,6 bilhões



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira, 4, decreto que antecipa o 13º salário dos beneficiários da Previdência Social. De acordo com o governo, 30 milhões de segurados vão receber o repasse em duas parcelas, em maio e junho, conforme calendário habitual de pagamentos do INSS. O primeiro pagamento será feito a partir de 25 de maio. Já a segunda parcela começa a ser paga em 26 de junho. São dois calendários, para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. Veja abaixo a tabela completa de pagamentos, lembrando que especificamente o 13º do INSS será repassado em maio e em junho.

Tabela de pagamento a segurados do INSS – Reprodução/Governo Federal

Como mostrou a Jovem Pan, o investimento total do 13º do INSS será de R$ 62,6 bilhões. “Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão”, explicou o governo, por meio de nota. A oficialização da medida será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 5. Normalmente, o 13º é pago no segundo semestre de cada ano, sendo o primeiro em agosto e o segundo em novembro.