Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões neste sábado; saiba como participar
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília; sorteio acontece às 21h
A Mega-Sena sorteia neste sábado (25) o prêmio milionário de R$ 100 milhões, acumulado do último concurso, realizado na quinta-feira (23). As apostas para o concurso 3.000 podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa a paritr das 21h.
As seis dezenas do concurso 2.999 da Mega-Sena foram: 24 – 09 – 26 – 45 – 38 – 58. Apesar das dezenas não terem sido acertadas por ninguém, a quina e a quadra tiveram vencedores.
- 5 acertos – 111 apostas ganhadoras: R$ 28.755,27
- 4 acertos – 5.741 apostas ganhadoras: R$ 916,43
Como apostar na Mega-Sena?
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (25) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
Cada jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking (para correntistas da Caixa). Para participar dos sorteios, é necessário ter mais de 18 anos.
