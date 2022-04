Venda do Twitter para Elon Musk divide opiniões e gera memes na rede social

Empresário comprou a empresa por US$ 44 bilhões nesta segunda-feira; transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da plataforma

Patrick Pleul/AFP CEO da Tesla comprou o Twitter nesta segunda-feira



A venda do Twitter para o empresário Elon Musk nesta segunda-feira, 25, dividiu opiniões entre os usuários e gerou diversos memes. A empresa anunciou que o dono da Tesla e da SpaceX comprou a rede social por US$ 44 bilhões, valor que equivale a aproximadamente R$ 215 bilhões. A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração do Twitter por unanimidade. Até o momento, Musk não se manifestou sobre a compra. No começo da tarde, ele usou a rede social para dizer que espera que até seus maiores críticos permaneçam na plataforma e defendeu a “liberdade de expressão”. O nome do empresário chegou aos assuntos mais comentados da rede social. Alguns internautas comemoraram a compra do Twitter, outros sugeriram que o empresário mudará as regras de moderação da plataforma e, assim, abrir espaço para mais publicações com discurso de ódio. Veja algumas reações dos internautas:

Twitter agora tem um novo dono. Isso será o renascimento da plataforma ou o enterro definitivo no meio de tanto discurso de ódio e fake news #ElonMusk #Twitter — Genro do Aquaman (@yagojordan) April 25, 2022

Elon Musk comprou o Twitter pra falar o que ele quiser. Agora sim essa rede vai virar um buraco pra disseminação de Fake News e discurso de ódio. Ainda mais do que já é. Só que agora sem possibilidade de retratação, investigação e punição. Deve ser ótimo ser bilionário mimado — iracema (@irapmartins) April 25, 2022

Agora, sim, haverá liberdade nessa rede social. Grande dia. Now, yes, there will be freedom on this social network. Great day.@elonmusk https://t.co/T6bhX41pyZ — José Rebouças (@jose_reboucas) April 25, 2022

É verdade que o Elon Musk cortou o cabo que liga o Twitter na internet? E esta rede social pode ser extinta? — Chico Barney (@chicobarney) April 25, 2022