Vendas de veículos novos têm melhor resultado desde 2019

As vendas de veículos novos tiveram um desempenho positivo no mês de abril, atingindo o melhor resultado desde 2019, de acordo com dados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). No total, foram comercializadas 220,8 mil unidades, representando um aumento de 37,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento em relação ao mês de março também foi significativo, alcançando 17,6%. Esses números englobam não apenas carros de passeio, mas também utilitários leves, caminhões e ônibus, mostrando uma recuperação abrangente do setor automotivo. O desempenho positivo do mercado pode ser atribuído à melhora das condições de crédito, com a queda dos juros, e à demanda consistente das locadoras, que estão renovando suas frotas.

