Vendas no varejo brasileiro crescem 9% em janeiro, superando níveis pré-pandemia

Setores específicos, como o de artigos farmacêuticos, têm se destacado nesse crescimento; entretanto, nem todos os segmentos estão se beneficiando dessa recuperação

Valter Campanato/Agência Brasil O volume de vendas no varejo brasileiro em janeiro superou em 9,0% os níveis registrados em fevereiro de 2020



O volume de vendas no varejo brasileiro em janeiro superou em 9,0% os níveis registrados em fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19. Quando analisado o varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, as vendas estão 5,7% acima do patamar pré-crise. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio e foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (14).

Setores específicos têm se destacado nesse crescimento. O segmento de artigos farmacêuticos, por exemplo, apresenta um aumento significativo de 37,0% em relação ao período anterior à pandemia. Outros setores, como veículos e supermercados, também mostram resultados positivos, com crescimentos de 14,6% e 11,1%, respectivamente. Além disso, combustíveis e material de construção estão 9,6% e 7,4% acima dos níveis de fevereiro de 2020. Esses dados refletem uma recuperação robusta em áreas que foram essenciais durante a crise sanitária, evidenciando a resiliência do setor.

Entretanto, nem todos os segmentos estão se beneficiando dessa recuperação. Artigos de uso pessoal e doméstico estão 6,6% abaixo do nível pré-pandemia, assim como móveis e eletrodomésticos, que também apresentam uma queda de 6,6%. Equipamentos de informática e comunicação estão 8,4% abaixo, enquanto tecidos, vestuário e calçados enfrentam uma redução de 17,2%. O setor de livros e papelaria é o mais afetado, com uma queda alarmante de 45,9%.

