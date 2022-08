Vice-presidente da Caixa diz que alta da Selic impactou lucro do banco

Caixa Econômica Federal terminou o primeiro semestre deste ano com lucro de R$ 4,9 bilhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil Apesar do impacto, Caixa lucrou R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre de 2022



O vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal, Rafael Morais, afirmou, nesta quinta-feira, 18, que a alta da Selic – juros básicos da economia – impactou no lucro do banco no segundo semestre deste ano. No entanto, a expectativa, de acordo com ele, em entrevista à Agência Brasil, é de que os lucros subam durante o período e descartou que os juros prejudiquem o crédito imobiliário, que bateu recorde no segundo trimestre. Nesta quinta-feira, 18, a Caixa informou que lucrou R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre, uma queda de 27,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Já em relação ao segundo trimestre do ano passado, a queda foi duas vezes maior, sendo de 70,7%. Contudo, no mesmo período de 2021, um dos motivos para a queda, é de que o banco lançou as ações da Caixa Seguridade na bolsa de São Paulo e vendeu a participação no Banco Panamericano. Morais explica que as elevações da Selic diminuíram a margem financeira da Caixa. Isso porque os custos de captação do banco foram afetados. Por outro lado, a “paralisação” da remuneração da poupança ajudou a Caixa. Mesmo impactada pela taxa da Selic, a Caixa terminou o primeiro semestre com lucro de R$ 4,9 bilhões. O valor é 54,6% menor referente ao resultado do mesmo período do ano passado, que foi de R$ 10,8 bilhões.