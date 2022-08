‘É a sua base eleitoral’, diz Coppolla sobre liderança de Bolsonaro em pesquisa no Rio

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o novo levantamento de intenções de voto

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Bolsonaro lidera pesquisa de intenções de voto no Rio de Janeiro



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta quinta-feira, 18, indica que o presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa, no primeiro turno das eleições 2022, no Rio de Janeiro. O levantamento, da Modalmais/Futura, mostra que o presidente registra 41% das intenções de voto, antes 39% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já na pesquisa espontânea, na qual os eleitores não recebem a lista de candidatos, Bolsonaro computa 40,7% das intenções de voto e Lula tem 38,4%. A pesquisa foi realizada entre 11 e 15 de agosto com 800 pessoas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 18.

Para o comentarista Caio Coppolla, Bolsonaro é favorito no Rio de Janeiro por ter a base eleitoral no Estado. “O Rio de Janeiro é um estado em que a máquina pública tem muito protagonismo. Nesse sentido, até por ter sido capital da República, o Rio acaba carregando bastante a questão do serviço público e de como o poder constituído beneficiou ou prejudicou esse setor. E tem todas as questões de disputa política. Mas não surpreende que o presidente da República se saia muito bem no Rio Janeiro porque é a sua base eleitoral. É um fenômeno de votação na época da sua carreira parlamentar. Agora, o Rio também parece um caso emblemático de polarização. Você vai ter todo aquele ambiente dos artistas, dos influenciadores, da cultura, e, ao mesmo tempo, terá alguns setores mais ligados as áreas conservadoras. Essa diferença da estética, expressão usada, fica estridente quando analisamos o caso do Rio. A expectativa é que o presidente triunfe eleitoralmente no Sudeste. A discussão é qual a distância que vai ser essa vitória”, comentou.

