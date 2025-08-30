Vicky Safra é a mulher mais rica do Brasil com patrimônio avaliado em R$ 120,5 bilhões

Lista de bilionários brasileiros agora conta com 60 mulheres, o que representa 20% do total de 300 bilionários no país

Vicky Safra se destaca como a mulher mais rica do Brasil, com um patrimônio avaliado em R$ 120,5 bilhões, conforme a lista de bilionários da Forbes. Ela herdou essa fortuna de seu falecido esposo, Joseph Safra, e ocupa a segunda posição entre os brasileiros mais abastados, ficando atrás de Eduardo Saverin, que possui R$ 227 bilhões. A lista de bilionários brasileiros agora conta com 60 mulheres, o que representa 20% do total de 300 bilionários no país. Esse aumento reflete uma crescente presença feminina no mundo dos negócios e das finanças, evidenciando a importância das mulheres na economia nacional.

As dez mulheres mais ricas do Brasil incluem nomes de destaque em diversos setores. Vicky Safra lidera a lista, seguida por Maria Helena Moraes Scripilliti, com um patrimônio de R$ 26,8 bilhões, proveniente do grupo Votorantim. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, com R$ 9,8 bilhões, é a terceira, representando a Itaúsa.

Outras mulheres notáveis na lista são Anne Werninghaus, com R$ 9,1 bilhões, e Cristina Helena Junqueira, que possui R$ 8,7 bilhões, ligada ao Nubank. Neide Helena de Moraes, também do Votorantim, tem um patrimônio de R$ 8,4 bilhões, enquanto Vera Rechulski Santo Domingo, com R$ 7,1 bilhões, representa a AB InBev. Dora Voigt de Assis, Lívia Voigt e Lucia Borges Maggi compartilham a mesma fortuna de R$ 6,6 bilhões, todas ligadas ao setor de tecnologia e agronegócio. Entre as dez mulheres mais ricas, apenas duas são consideradas “self-made”: Cristina Junqueira e Lucia Maggi, destacando-se por suas conquistas pessoais no mundo empresarial.

