Saiba o que tinha dentro da cápsula do tempo da princesa Diana que foi desenterrada depois de 34 anos

Embora a abertura tenha ocorrido no início deste ano, a notícia só foi divulgada nesta semana pela instituição

Foto: Hospital Infantil Great Ormond Street Momento que cápsula do tempo é lacrada em hospital



Uma cápsula do tempo colocada por Diana, Princesa de Gales, em 1991 foi aberta mais de três décadas depois. O objeto estava enterrado na entrada do hospital Great Ormond Street, em Londres, e foi retirado para dar lugar à construção de um novo Centro de Câncer Infantil. Embora a abertura tenha ocorrido no início deste ano, a notícia só foi divulgada nesta semana pela instituição. Diana assumiu a presidência do hospital infantil em 1989 e fazia visitas frequentes ao local. Dois anos depois, em março de 1991, participou de uma cerimônia que marcou o lançamento das bases de um dos edifícios do complexo e, na ocasião, selou a cápsula do tempo.

De acordo com o hospital, a cerimônia se inspirou em outro evento, realizado em 1872, quando a então Princesa de Gales, Alexandra, lançou as fundações de um prédio do hospital e também depositou uma cápsula do tempo — nunca encontrada. O recipiente colocado por Diana guardava objetos que refletiam a época: uma televisão de bolso, uma calculadora solar, moedas britânicas, sementes de árvores em uma garrafa, um holograma de floco de neve, uma folha de papel reciclado, um passaporte europeu e um CD da cantora Kylie Minogue.

A escolha dos itens foi resultado de um concurso nacional, que convidou crianças a sugerirem elementos representativos da década de 1990. Dois jovens venceram a competição, julgada pelo apresentador da BBC Peter Duncan, pela atriz Bonnie Langford e pelo então diretor do Museu de História Natural, Dr. Neil Chalmers. Segundo Jason Dawson, diretor executivo de espaço e responsável pelo projeto do novo centro oncológico, a abertura da cápsula foi marcada por emoção: “Foi realmente emocionante, quase como conectar-se com memórias de coisas que foram plantadas por uma geração que já se foi”.

Apesar da umidade ter danificado parte do conteúdo, a equipe do hospital acompanhou de perto o momento. “Foi muito bom fazer parte deste evento”, afirmou Rochana Redkar, pesquisadora clínica da Unidade de Hematologia Oncológica Pediátrica e Transplante de Medula Óssea, destacando que a cápsula foi enterrada no ano de seu nascimento. Já Janet Holmes, especialista em brinquedos para a saúde que trabalhava no hospital em 1991, se emocionou com um dos itens encontrados: “Ver a TV de bolso lá dentro me trouxe tantas lembranças. Eu tinha comprado uma para o meu marido naquela época. Elas eram muito caras!”.

*Com informações do Estadão Conteúdo