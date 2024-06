Vitru Educação dá um passo pioneiro e migra da Nasdaq para a B3

A companhia líder no segmento de educação a distância no Brasil começou a operar na bolsa brasileira nesta segunda-feira (10); com a listagem, a empresa passa a figurar entre as principais empresas do setor na B3

A Vitru Limited (VTRU), controladora das marcas Uniasselvi e UniCesumar, concluiu a operação de migração da listagem da Nasdaq para a B3 e começou a operar na bolsa brasileira nesta segunda-feira (10). Além de ser pioneiro no mercado de capitais brasileiro, o passo marca uma nova fase da companhia líder no segmento de educação a distância (EaD) no Brasil. A partir de agora, a Vitru está acessível a mais investidores institucionais nacionais e pessoas físicas. Entre os benefícios de estar listado no Brasil estão o possível aumento da liquidez do papel e a adequação da captação de investidores aos seus pares do segmento.

Outra vantagem é a melhoria da sinergia com o mercado. “Ter as ações listadas na B3 abre oportunidades para a Vitru atrair um número maior de investidores individuais e fundos de investimento brasileiros que, legalmente ou na prática, estavam impedidos de negociar as ações na bolsa no exterior. Estes fatores podem resultar em um aumento da liquidez das ações”, explica William Matos, CEO da Vitru. Com a listagem, a companhia passa a figurar entre as principais empresas do setor na B3.

“Aumentamos as oportunidades para investidores brasileiros que conhecem as marcas e o negócio se associarem a uma empresa com grandes perspectivas de crescimento”, afirma o CEO. A Vitru Educação segue com seus planos estratégicos elaborados desde a Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês), em 2020, que tem foco na ampliação do portfólio de cursos e aumento dos polos atuais. Atualmente, a Vitru Educação tem 2.464 polos em mais de 1.400 cidades, incluindo todos os Estados e o Distrito Federal.

São mais 939 mil alunos matriculados, dos quais 916,6 mil em Educação Digital. A quantidade de polos é um dos principais fatores que permitem à companhia ampliar sua base de alunos. A empresa oferece mais de 850 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Tanto a Unicesumar quanto a Uniasselvi têm o Conceito Institucional EAD (CI-EaD) 5.