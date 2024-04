Você precisa saber disso antes do halving do Bitcoin: cinco altcoins para comprar agora e ter a chance de buscar R$ 1 milhão com criptomoedas

Ciclo pós-halving pode trazer valorizações exorbitantes para o Bitcoin e altcoins; veja cinco criptomoedas para comprar agora segundo o head de ativos digitais da Empiricus

Freepik Halving é fundamental para gerar “escassez” na criptomoeda e, ao longo dos anos, foi antecipado por uma forte alta do bitcoin



“Primeiro o bitcoin sobe, depois é a vez das altcoins”. Caso o leitor seja um investidor de longa viagem no mercado de criptomoedas, provavelmente já ouviu essa frase algumas vezes. Para os poucos familiarizados com o termo, as altcoins nada mais são do que moedas alternativas ao bitcoin. Ou seja, todas as outras criptomoedas existentes no mercado. Historicamente, algumas dessas moedas alternativas, de fato, entregaram valorizações muito superiores às do bitcoin, em especial depois do halving, evento cíclico e programado para ocorrer novamente em 18 de abril.

O halving é o principal evento que ocorre dentro do protocolo Bitcoin. De forma resumida, a cada quatro anos (aproximadamente), a recompensa por bloco minerado de bitcoin cai pela metade. Esse evento é fundamental para gerar “escassez” na criptomoeda e, ao longo dos anos, foi antecipado por uma forte alta do bitcoin. Mas, como mostra a história (entenda melhor e veja exemplos mais adiante), depois da primeira pernada do principal criptoativo do mercado, é a vez das moedas alternativas dispararem (confira a lista de 5 altcoins para comprar agora).

E, em especial neste ciclo, a disparada pode ser ainda maior. Isso porque o halving vem acompanhado de outros dois fatores que, por si só, já beneficiariam as criptomoedas: a aprovação dos ETFs de bitcoin e a provável queda de juros nos EUA. Os ETFs são fundos negociados em bolsa. Com a aprovação deles pela SEC (agência que regula o mercado de capitais norte-americano), bilhões de dólares estão sendo injetados na criptomoeda diariamente.

Isso acontece porque diversos investidores — inclusive os mais tradicionais — agora podem investir no bitcoin de maneira mais fácil e por meio de gestoras como a BlackRock, que lançou seu próprio ETF de bitcoin à vista. Além disso, a aprovação pela SEC dá mais credibilidade e respaldo ao mercado cripto, que ainda era visto com desconfiança por investidores mais conservadores e menos arrojados. Adicionalmente, a provável queda nos juros norte-americanos, prevista para julho, dá uma injeção de liquidez aos ativos de risco. Por isso, o momento de investir e buscar lucros no mercado cripto é agora. É hora de “apontar os canhões” para as criptomoedas certas antes do halving, já que depois pode ser tarde demais para capturar as maiores valorizações.

Por que as altcoins tendem a se valorizar mais que o Bitcoin?

Se você leu até aqui, deve ter entendido porque o mercado cripto vive a maré perfeita. São três fatores altamente benéficos acontecendo quase que simultaneamente e empurrando o bitcoin às máximas históricas. Ocorre que, por fatores relacionados ao valor de mercado e liquidez, as movimentações de moedas menores tendem a ser mais expressivas. Isto é, em um momento ruim de mercado, as altcoins tendem a performar pior que o bitcoin. Por outro lado, em momentos de euforia, essas moedas costumam superar o desempenho do bitcoin.

Neste quesito, é possível traçar um paralelo com o mercado de ações. As empresas com maior valor de mercado e liquidez vão bem em um ciclo de queda de juros, mas, geralmente, são superadas pelas small caps — companhias de baixo market cap. É claro que para auferir os maiores lucros, é necessário encontrar as altcoins certas. Por isso, a pergunta é:

Como encontrar as altcoins mais promissoras?

O head de ativos digitais da Empiricus Research, Valter Rebelo, explica quais são os critérios que ele utiliza para encontrar as altcoins com maior potencial de valorização:

“Para superar o bitcoin, precisamos de três ingredientes: uma compreensão racional do ciclo, baseada em dados; uma compreensão das narrativas que terão mais atenção; e uma compreensão da qualidade do token do projeto, com base em fundamentos, isto é, utilidade, oferta e demanda.”

A casa de análise é uma das referências no que diz respeito a encontrar criptomoedas que entregam valorizações superiores às do bitcoin. Desde que foi criada, em outubro de 2017, a série voltada para criptomoedas da Empiricus Research, Exponencial Coins, já entregou uma valorização de 3.173%, cerca de 450% acima do retorno do bitcoin no período.

“Se continuarmos vendo uma expansão da liquidez global, em breve veremos uma altseason, período em que as altcoins entregam retornos fora da curva, potencializando nosso retorno acima do BTC, assim como vimos em meados de 2021. Estamos atentos e posicionados para esse momento”, afirmou Rebelo.

A expectativa do especialista é repetir desempenhos como o da AXS, criptomoeda recomendada pela Empiricus em 2021 que transformou R$ 3.500 em R$ 1 milhão em apenas 10 meses.

Isso significa que:

R$ 1 mil reais viraram R$ 285 mil;

R$ 5 mil reais viraram R$ 1,42 milhão; e

R$ 10 mil reais viraram R$ 2,85 milhões.

Tudo isso com apenas uma moeda. É importante lembrar que retornos passados não são garantia de retorno futuro e nem todas as altcoins vão ter esse desempenho fora da curva. Por isso, é importante uma análise criteriosa dos ativos antes de tomar qualquer decisão.

Especialista afirma ter encontrado cinco altcoins com potencial milionário

Neste contexto, o head de ativos digitais da Empiricus, Valter Rebelo, diz ter um objetivo: repetir um desempenho semelhante ao da AXS, que ocorreu justamente em um período pós-halving do Bitcoin. Para alcançar a meta de criar uma nova geração de milionários, o analista selecionou as cinco altcoins em que vê maior potencial para buscar R$ 1 milhão com investimento de apenas R$ 2.500. Os cinco ativos escolhidos atenderam os critérios de busca do analista e passaram pelo filtro do departamento de ativos digitais da Empiricus Research, casa referência na área.

“Compreender profundamente a oferta, a demanda e o ciclo de liquidez, alinhado a uma análise criteriosa das narrativas de mercado e dos fundamentos dos projetos, pode nos posicionar para capturar retornos acima da média. Enquanto navegamos nesta complexidade, lembramos que a prudência, a pesquisa e a estratégia são nossos melhores aliados”, afirma Rebelo.

Acesso liberado: confira as cinco criptomoedas com potencial de criar uma geração de milionários

No entanto, uma coisa é certa: o timing é quase tudo na hora de investir em criptomoedas e separa retornos exorbitantes de ganhos comuns. Por todos os fatores apresentados ao longo do texto, a hora de investir nas altcoins, em tese, é agora, já que após o halving elas devem disparar. Ao menos, é o que a história nos mostra. Depois que “o bonde passar”, dificilmente haverá outra oportunidade como esta, já que o halving veio acompanhado de outros fatores impulsionadores do mercado cripto.

A boa notícia é que você pode ter acesso ao nome das cinco criptomoedas descobertas por Valter Rebelo. Na visão dele, R$ 500 reais investidos em cada uma dessas moedas podem ser suficientes para buscar R$ 1 milhão. Para ter acesso à lista completa, basta clicar aqui ou no botão abaixo e seguir as instruções.

LISTA: CINCO ALTCOINS RECOMENDADAS PARA BUSCAR R$ 1 MILHÃO