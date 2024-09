Volkswagen busca financiamento de R$ 304 milhões do BNDES para modernização e digitalização de fábricas no Brasil

Foco desse investimento está na digitalização, automação, conectividade e inteligência artificial

Julian Hochgesang/Unsplash Volkswagen



A Volkswagen do Brasil está em busca de um financiamento de R$ 304 milhões junto ao BNDES, com o objetivo de modernizar suas fábricas no país. O foco desse investimento está na digitalização, automação, conectividade e inteligência artificial. As quatro unidades da montadora, situadas em São Paulo e no Paraná, serão equipadas com novas tecnologias, como simuladores e impressoras 3D. Esse aporte financeiro integra um plano mais amplo que prevê um total de R$ 16 bilhões a serem investidos entre 2022 e 2028. Dentro desse ciclo, a Volkswagen planeja lançar 16 novos modelos, com ênfase em veículos híbridos flex. Essa estratégia visa não apenas a modernização das operações, mas também a ampliação da oferta de produtos no mercado.

Enquanto isso, a matriz da Volkswagen na Alemanha enfrenta sérios desafios, incluindo a possibilidade de fechamento de fábricas e protestos de sindicatos. A perda de participação de mercado na China tem gerado preocupações, especialmente com a ascensão de concorrentes locais, como a BYD e a Chery, que estão ganhando espaço rapidamente. No primeiro semestre de 2023, a Volkswagen vendeu 1,27 milhão de veículos na China, o que a colocou em uma posição desfavorável em relação à BYD. Apesar das dificuldades enfrentadas no cenário global, a montadora conseguiu registrar um crescimento significativo de 15,5% nas vendas no Brasil entre janeiro e agosto de 2023, totalizando 241,5 mil carros vendidos.

