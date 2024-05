Volkswagen coloca funcionários em férias coletivas devido a alagamentos no Rio Grande do Sul

Montadora parou linha de montagem nas fábricas de São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos porque alguns fornecedores estão impedidos de enviar peças

A Volkswagen decidiu colocar em férias coletivas os funcionários das fábricas de São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, todas no Estado de São Paulo, devido aos alagamentos no Rio Grande do Sul. Cerca de 4.000 trabalhadores ligados à produção foram afetados por essa medida. “Alguns fornecedores de peças da Volkswagen do Brasil, com fábricas instaladas no Rio Grande do Sul, estão impossibilitados de produzir nesse momento”, justificou a empresa alemã, em comunicado. O Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC expressou preocupação com a situação no RS e está acompanhando de perto a evolução dos acontecimentos. Por outro lado, a Mercedes e a Scania, que também possuem fornecedores na região afetada, adotaram medidas distintas em relação à produção. A primeira fez uma pausa de dois dias, entre 9 e 10 de maio. Já montadora sueca de caminhões e ônibus não parou a linha de montagem.

