XP anuncia compra do Banco Modal por R$ 3 bilhões

Transação ainda precisa ser aprovada por sócios minoritários do banco; negócio visa ‘acelerar o processo de disrupção’ do cenário financeiro

AMANDA PEROBELLI/REUTERS Sede da XP Inc., em São Paulo



A XP Inc. anunciou nesta sexta-feira, 7, a aquisição de 100% do Banco Modal em um negócio estimado em R$ 3 bilhões. A transação será feita com a entrega de 19,5 milhões de ações da XP negociadas na Nasdaq, a Bolsa de Valores norte-americana referência para empresas de tecnologia. O papel da XP Inc. encerrou esta quinta-feira, 6, cotado a US$ 27,09 — aproximadamente R$ 153,87 pela atual cotação do dólar. Segundo o fato relevante divulgado nesta manhã, a emissão representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos trinta dias do Banco Modal. A consolidação do negócio depende da aprovação dos sócios minoritários da instituição bancária.

Somadas, as duas companhias possuem 3,8 milhões de clientes ativos. Segundo o fato relevante, o novo negócio visa “acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes”. “As companhias compartilham a missão de superar as expectativas de seus clientes e democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros de alta qualidade a um custo acessível, além de compartilharem uma cultura baseada em meritocracia e no modelo de partnership. Com proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias”, informaram.