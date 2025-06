Enem 2025: prazo para recorrer de pedido de atendimento especializado negado vai até sexta-feira

Participantes devem apresentar documentação que comprove a condição alegada; resultado dos recursos sai em julho

CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO resultado dos recursos será divulgado no dia 4 de julho



Os participantes do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) que tiveram o pedido de atendimento especializado negado têm até a próxima sexta-feira (27) para apresentar recurso. O período para contestação começou nesta segunda-feira (23) e deve ser feito pela Página do Participante, no site oficial do exame. A solicitação precisa ser acompanhada de documentação que comprove a condição informada no momento da inscrição. O resultado dos recursos será divulgado no dia 4 de julho.

Quem pode solicitar atendimento especializado

De acordo com o edital do Enem 2025, podem solicitar o atendimento especializado os candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias:

Pessoas com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual, entre outras)

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Gestantes

Lactantes

Idosos

Estudantes em classe hospitalar

Outros casos que exijam recursos específicos durante a aplicação da prova

Em situações emergenciais, como acidentes ou condições de saúde inesperadas após a inscrição, o participante pode solicitar atendimento especial, por meio do sistema Fala.BR, até dez dias antes da aplicação da prova.

Datas das provas

As provas do Enem estão previstas para os dias 9 e 6 de novembro. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).

Pagamento da inscrição

Os candidatos também devem ficar atentos ao prazo para pagamento da taxa de inscrição, que encerra na sexta-feira (27). O valor é de R$ 85, com possibilidade de quitação via boleto bancário (gerado exclusivamente na Página do Participante), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição financeira. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.