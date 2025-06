Enem 2025 registra 5,5 milhões de inscritos, maior número desde 2020

Provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro; no entanto, em Belém, Ananindeua e Marituba, os testes ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro

A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou aproximadamente 5,5 milhões de candidatos, conforme informações do ministro da Educação, Camilo Santana. “Mais um recorde! É um aumento de mais de 30%, quando comparado a 2022”, comemorou o ministro, em publicação nas redes sociais.

O total de inscritos neste ano é maior do que o registrado em 2024, que teve 4.325.960 participantes. Este é o maior número de inscrições desde 2020, quando 5.783.357 pessoas se inscreveram. Após um período de queda nas inscrições devido à pandemia, houve uma recuperação em 2023, com 3.933.970 registros.

Os candidatos geraram boletos para o pagamento da taxa de R$ 85 por meio da Página do Participante. O pagamento pode ser realizado utilizando Pix, cartão de crédito ou débito. Estudantes de escola pública que estão concluindo o ensino médio em 2025, aqueles que participam do programa federal Pé-de-Meia e indivíduos com isenção aprovada pelo Inep estão isentos dessa taxa.

As provas do Enem 2025 estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro. No entanto, em Belém, Ananindeua e Marituba, as datas das provas serão diferentes, ocorrendo em 30 de novembro e 7 de dezembro. A divulgação dos resultados finais está prevista para 16 de janeiro de 2026.

O Enem é um exame que avalia o desempenho dos alunos ao final da educação básica e se tornou a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. Além disso, também serve como uma alternativa para candidatos com mais de 18 anos que buscam obter o certificado de conclusão do ensino médio.

