Estudantes de famílias pobres receberão chips para terem acesso à internet

Iniciativa faz parte do programa Internet Brasil, que atende alunos da educação básica da rede pública de ensino que estejam inscritos no CadÚnico

Caminhos da reportagem/Tv Brasil Alunos de famílias pobres são inseridos no programa Internet Brasil



Estudantes de famílias pobres vão passar a receber chips do governo para poderem acessar a internet. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). A iniciativa faz parte do programa Internet Brasil, que atende alunos de educação básica da rede pública de ensino e que são de famílias inscritas no CadÚnico, e foi ampliado nesta terça-feira, 19. Segundo o Ministério das Comunicações, o objetivo é proporcionar o acesso à informação de forma mais democrática, contribuindo com a retenção escolar e favorecendo a implementação de outros formatos de ensino. Os locais atendidos pelo Internet Brasil são: Caicó (RN), Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Juazeiro (BA), Mossoró (RN), Petrolina (PE), seis municípios de Minas Gerais (Araguari, Conceição das Alagoas, Nova Serrana, Prata, Uberaba e Uberlândia). Na ampliação desta terça, passam a contar com o serviço, estudantes das redes estaduais de ensino do Amapá, da Bahia, do Maranhão, do Pará e do Rio Grande do Norte.