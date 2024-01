Garoto de 11 anos viraliza nas redes sociais ao falar inglês e conquista vaga na Universidade do Amazonas

Luan Gama foi aprovado no vestibular do ano passado para cursar matemática; Justiça determinou que ele faça um exame de avanço escolar para avaliar se é capaz de cursar ao ensino superior

UEA/Divulgação Luan Gama aprendeu a falar inglês e português ao 3 anos



Luan Gama, um garoto de 11 anos que participou do quadro “Pequenos Gênios” do programa Domingão do Huck, viralizou nos últimos dias nas redes sociais. No vídeo, Luan, que obteve na Justiça o direito de cursar Matemática na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), passeia por Ponta Negra, bairro de Manaus, e apresenta a decoração de Natal, falando em inglês. O jovem aprendeu a ler e escrever em português aos 3 anos e começou a aprender inglês nessa idade, assistindo a vídeos na internet. Além de dominar a língua inglesa, o garoto possui conhecimentos em Matemática, Raciocínio Lógico, Português e Geografia, habilidades raras para alguém de sua idade. No ano passado, Luan foi aprovado no vestibular do ano passado para cursar matemática na Universidade do Estado do Amazonas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Visando garantir o estudo no menino, a Justiça reconheceu a superdotação do garoto e ordenou que sua vaga seja mantida para cursar matemática na instituição. A família de Luan entrou com uma ação na Justiça para garantir que a vaga conquistada na universidade. No entanto, para continuar com a vaga ele terá que se submeter a provas de aceleração aplicadas pela Secretaria de Educação do Amazonas. Caso seja aprovado, Luan receberá os diplomas de formação nos ensinos fundamental e médio, necessários para a matrícula na UEA. Caso seja reprovado, ele continuará cursando o 6º ano do ensino fundamental em um colégio particular que lhe concedeu uma bolsa de estudos. O juiz Marcelo Vieira determinou que a Secretaria de Estado de Educação faça um exame de avanço escolar para avaliar se Luan é capaz de cursar a universidade, mesmo com apenas 11 anos.

O prazo para a realização do exame é de 45 dias, mas ainda não foi marcado pela secretaria. Enquanto isso, a decisão da Justiça garante que a vaga de Luan seja mantida até que a avaliação, seja concluída. Durante o processo, a família de Luan apresentou um relatório neuropsicológico que comprova suas habilidades excepcionais e superdotação acadêmica. O juiz ressaltou que negar a vaga a Luan poderia causar danos à sua saúde mental, uma vez que ele poderia se sentir frustrado ao continuar estudando em um nível abaixo de sua capacidade intelectual. O magistrado também destacou que o Brasil ainda não possui uma estrutura educacional e psicopedagógica adequada para apoiar pessoas altamente talentosas, o que acaba levando essas pessoas a buscar essa estrutura em outros países.