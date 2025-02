Governo atrasa divulgação de resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, demora ocorre devido ao tratamento específico dado aos candidatos sub judice nas listas de classificação

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou que a divulgação dos resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que estava programada para ocorrer às 10h desta sexta-feira, 28 de fevereiro, enfrentou um atraso. A Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso, precisará de mais tempo para finalizar o processamento das listas de resultados. Até o momento, a nova previsão é de que os resultados sejam disponibilizados ao longo do dia.

Esse atraso se deve ao tratamento especial que está sendo dado aos candidatos sub judice, que entraram com ações judiciais relacionadas ao concurso. Esses participantes estão sendo classificados em listas distintas, que refletem suas posições hipotéticas, o que torna o processo mais complexo. O formato do CPNU implica que a aprovação de um candidato pode influenciar a classificação de outros.

O governo federal garantiu que os candidatos sub judice não ocuparão as vagas de candidatos que estão em situação regular. As listas estão sendo elaboradas com atenção, assegurando que todas as decisões judiciais sejam devidamente respeitadas e consideradas no resultado final. “As listas estão sendo geradas com o máximo de cautela, garantindo que todas as decisões judiciais sejam respeitadas, sem prejudicar os demais concorrentes”, informou o ministério.

O Concurso Público Nacional Unificado é o maior já realizado no Brasil, oferecendo mais de 6.600 vagas em 21 órgãos e entidades federais, com um total de mais de 2 milhões de inscritos. Essa grande quantidade de participantes torna o processo de apuração ainda mais desafiador.

Os resultados finais serão disponibilizados na página do candidato no site oficial do CPNU. Além disso, a Cesgranrio se comprometeu a enviar notificações por e-mail e WhatsApp para os candidatos aprovados. Os participantes devem ficar atentos às atualizações tanto no portal do Ministério da Gestão quanto no site da Cesgranrio.

O atraso decorre do tratamento dado aos candidatos sub judice nas listas de classificação. Em decorrência do caráter liminar, os candidatos sub judice estão sendo tratados como extravaga e serão classificados em lista específica, refletindo a posição que ocupariam caso estivessem em situação regular.

Em respeito às decisões judiciais, a opção foi retardar o momento em que as listas começaram a ser geradas. O tratamento desses candidatos requer especial cuidado pois, pelas características do CPNU, cada vez que um candidato entra em uma vaga, ele provoca uma reação em cadeia, alterando centenas de resultados e demandando um novo processamento de todas as listas de vagas imediatas e as de cadastro de reserva. Estão sendo tomadas as providências para que nenhum candidato sub judice ocupe o lugar de um candidato classificado na ordem administrativa do certame.

