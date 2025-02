Cristo Redentor recebe projeção de imagens e mensagens de apoio ao papa Francisco

Projeção no monumento contou com mensagens de apoio ao Papa em várias línguas

O monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu na noite da última quinta-feira (27), uma projeção de fotos do papa Francisco e mensagens de apoio a ele, em várias línguas. Aos 88 anos, o pontífice está internado há 14 dias, diagnosticado com uma pneumonia bilateral. O Vaticano informou nesta quinta-feira que a saúde de Francisco segue melhorando, mas ainda depende de tratamentos como oxigenoterapia de alto fluxo e uso de máscara de oxigênio. A projeção no Cristo Redentor foi uma iniciativa conjunta da Arquidiocese do Rio de Janeiro, por meio do Santuário do Cristo Redentor, com o aplicativo católico Hallow.

“Nesse local emblemático, o Santuário Cristo Redentor, um sinal da oração e intercessão a Deus pela saúde do papa Francisco, assim como em todo nosso País. Toda a Igreja do Brasil unida em oração pela saúde do papa Francisco. Unidos nós rezamos pedindo ao Senhor para que, cada vez mais, ele vá se recuperando. Precisamos estar muito unidos a este momento tão difícil que ele passa. Nossas orações e nossa unidade”, pediu o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta.