Governo de SP entregou uma obra de Educação a cada quatro horas em 31 meses de gestão

Total investido foi de R$ 2,65 bilhões em 5.538 obras em escolas estaduais e na inauguração de novas escolas e creches

José Luis da Conceição/ Seduc / Divulgação Edificio sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, está localizado na Praça da República, Centro de São Paulo



Entre janeiro de 2023 e julho deste ano, o Governo de SP já entregou 5.538 obras e investiu R$ 2,65 bilhões em escolas estaduais e creches. Considerando 31 meses, ou 942 dias de gestão, a média é a entrega de uma obra a cada quatro horas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O aporte reforça o compromisso do Governo com a modernização e a recuperação da infraestrutura dos edifícios escolares, garantindo a qualidade da educação.

“Educação é prioridade do nosso governo. Esses números mostram que estamos entregando resultado concreto, com obras que transformam o dia-a-dia de milhões de estudantes e professores em todo o Estado. Cada obra entregue significa mais oportunidade para as nossas crianças e jovens, mais qualidade de ensino e mais dignidade para as famílias paulistas”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

O montante total destinado resultou na intervenção de 3.101 unidades escolares de 542 municípios paulistas – há escolas que receberam mais de uma reforma no período. Além das obras de revitalização, a Educação de SP entregou 21 novas escolas e 60 novas unidades do Programa Creche Escola. Por meio de convênios firmados com as prefeituras das cidades paulistas, foram investidos apenas nas unidades de ensino infantil mais de R$ 141,5 milhões em obras e aquisição de mobiliário, totalizando 7,7 mil vagas para educação na primeira infância em 59 municípios.

As intervenções no período foram feitas em salas de aula, laboratórios, refeitórios e cozinhas, quadras esportivas, telhados, fachadas, além das adequações de acessibilidade e climatização das edificações escolares.