Ministério da Cultura critica ação policial em reintegração de posse no Teatro de Contêiner Mungunzá

Desde 2016, a entidade ocupa o local e busca que a área seja destinada à Secretaria de Cultura; GCM deu início à desocupação do prédio anexo, que se encontra programado para demolição

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Teatro de Contêiner havia solicitado à prefeitura uma prorrogação do prazo para desocupar o prédio



O Ministério da Cultura, juntamente com a Funarte, manifestou seu descontentamento em relação à ação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que resultou na remoção forçada de artistas do Teatro de Contêiner e da ONG Tem Sentimento. O incidente ocorreu em um prédio adjacente ao teatro, localizado no centro de São Paulo, onde estavam armazenados equipamentos do espaço cultural. A GCM utilizou gás de pimenta durante a operação. Desde 2016, o Teatro de Contêiner Mungunzá ocupa o local e busca que a área seja destinada à Secretaria de Cultura da cidade. Entretanto, a prefeitura tem planos diferentes para o espaço, que faz parte de um projeto de revitalização urbana, incluindo a construção de novas habitações e áreas de lazer para a população.

A GCM deu início à desocupação do prédio anexo ao teatro, que se encontra interditado e programado para demolição. A administração municipal alegou que o local foi invadido e que a ação da GCM foi necessária devido à recusa dos ocupantes em deixar o espaço. O Teatro de Contêiner havia solicitado à prefeitura uma prorrogação do prazo para desocupar o prédio, mas esse pedido não foi atendido. O Ministério da Cultura também fez um apelo para que o prazo fosse estendido, mas até o momento não obteve resposta da administração municipal.

