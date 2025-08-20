Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ministério da Cultura critica ação policial em reintegração de posse no Teatro de Contêiner Mungunzá

Ministério da Cultura critica ação policial em reintegração de posse no Teatro de Contêiner Mungunzá

Desde 2016, a entidade ocupa o local e busca que a área seja destinada à Secretaria de Cultura; GCM deu início à desocupação do prédio anexo, que se encontra programado para demolição

  • Por da Redação
  • 20/08/2025 14h21
  • BlueSky
ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Teatro Mungunzá O Teatro de Contêiner havia solicitado à prefeitura uma prorrogação do prazo para desocupar o prédio

O Ministério da Cultura, juntamente com a Funarte, manifestou seu descontentamento em relação à ação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que resultou na remoção forçada de artistas do Teatro de Contêiner e da ONG Tem Sentimento. O incidente ocorreu em um prédio adjacente ao teatro, localizado no centro de São Paulo, onde estavam armazenados equipamentos do espaço cultural. A GCM utilizou gás de pimenta durante a operação. Desde 2016, o Teatro de Contêiner Mungunzá ocupa o local e busca que a área seja destinada à Secretaria de Cultura da cidade. Entretanto, a prefeitura tem planos diferentes para o espaço, que faz parte de um projeto de revitalização urbana, incluindo a construção de novas habitações e áreas de lazer para a população.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A GCM deu início à desocupação do prédio anexo ao teatro, que se encontra interditado e programado para demolição. A administração municipal alegou que o local foi invadido e que a ação da GCM foi necessária devido à recusa dos ocupantes em deixar o espaço. O Teatro de Contêiner havia solicitado à prefeitura uma prorrogação do prazo para desocupar o prédio, mas esse pedido não foi atendido. O Ministério da Cultura também fez um apelo para que o prazo fosse estendido, mas até o momento não obteve resposta da administração municipal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Itamaraty pede visto para Padilha participar de eventos nos EUA
Em meio a crise diplomática, EUA cancelam participação em evento militar com a FAB
Tensão entre Brasil e EUA amedronta bancos nacionais
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >