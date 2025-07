Governo de SP prorroga inscrições de policiais da reserva para atuar em escolas cívico-militares

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até 31 de julho o prazo de inscrições para o processo seletivo de policiais militares da reserva que desejam atuar como monitores em escolas cívico-militares da rede estadual. A medida atende a um pedido do deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP), autor da lei complementar 1.398/2024, que instituiu o programa no estado. A seleção prevê a contratação de pelo menos 200 militares da reserva para trabalhar em 100 escolas a partir do segundo semestre deste ano. Segundo a secretaria, mais de 300 profissionais já se inscreveram.

O deputado argumentou que muitos candidatos enfrentaram dificuldades para reunir a documentação exigida no prazo inicial. A extensão do período de inscrições, segundo ele, deve ampliar a participação e garantir a formação de um cadastro de reserva. O processo seletivo é voltado exclusivamente a policiais militares da reserva. Os interessados devem se cadastrar na plataforma Banco de Talentos da Secretaria da Educação, indicando as escolas em que desejam atuar.

A seleção será feita em três etapas: análise de vida pregressa, avaliação de títulos e documentos comprobatórios, e entrevista com representantes das Diretorias de Ensino e das escolas indicadas pelos candidatos.Cada escola deve receber, inicialmente, dois monitores. O número pode aumentar conforme a demanda de estudantes em cada unidade.

O modelo de escolas cívico-militares começou a ser articulado pelo deputado Coimbra há cerca de seis anos. O projeto foi implementado em São Paulo com apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL-SP).