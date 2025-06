Contratação de PMs para escolas cívico-militares em São Paulo vai até 20 de agosto

Governo está priorizando candidatos com formação em educação ou psicologia, reconhecendo a importância de uma abordagem educacional equilibrada e informada

Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP O objetivo do governo é expandir o número de escolas cívico-militares, com planos de aumentar a quantidade a partir do próximo ano



O governo do estado de São Paulo está em processo de implementação do modelo cívico-militar em 100 escolas estaduais, com previsão de início no segundo semestre. Este projeto visa trazer uma nova abordagem para a educação, combinando elementos cívicos e militares para promover um ambiente escolar mais disciplinado e seguro. A contratação de policiais militares da reserva, que atuarão como monitores ou monitores chefes, está em andamento, com inscrições abertas até 30 de junho. Os resultados das seleções serão divulgados em 5 de agosto, e as contratações devem ser concluídas até 20 de agosto, conforme o edital. As aulas nas escolas estaduais de São Paulo recomeçam em 28 de julho, mas os novos monitores só devem iniciar suas atividades em 25 de agosto, após o término do processo de contratação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governo está priorizando candidatos com formação em educação ou psicologia, reconhecendo a importância de uma abordagem educacional equilibrada e informada. Além disso, os monitores chefes passarão por um curso de capacitação após a contratação, garantindo que estejam bem preparados para suas novas funções. A contratação é temporária, e os monitores serão avaliados periodicamente, podendo ser dispensados caso não atendam às expectativas. O objetivo do governo é expandir o número de escolas cívico-militares, com planos de aumentar a quantidade a partir do próximo ano. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, cerca de 300 escolas manifestaram interesse em adotar o modelo cívico-militar.