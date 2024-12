Mais de 30 mil estudante farão prova da Fuvest neste domingo

Ao todo, 3.381 candidatos farão a segunda fase de um dos vestibulares mais concorridos do país; os testes para ingressar na Universidade de São Paulo serão aplicados em 23 municípios do estado

Sérgio Castro/Estadão Conteúdo 3.381 candidatos darão início à segunda fase do vestibular da FUVEST, um dos mais concorridos do país



Neste domingo (15), 3.381 candidatos darão início à segunda fase do vestibular da FUVEST, um dos mais concorridos do país. As provas serão realizadas em 23 municípios do estado de São Paulo, marcando um momento crucial para os estudantes que almejam ingressar na Universidade de São Paulo (USP). A expectativa é alta, e os candidatos estão se preparando intensamente para enfrentar os desafios que os aguardam.

No primeiro dia de provas, os candidatos terão que demonstrar suas habilidades de escrita e interpretação de texto. A prova consistirá em uma redação e 10 questões de português, exigindo dos estudantes não apenas conhecimento gramatical, mas também a capacidade de argumentação e análise crítica. Na segunda-feira, os candidatos enfrentarão um novo desafio: 12 questões discursivas que cobrirão de duas a quatro disciplinas, dependendo do curso escolhido. A diversidade de disciplinas abordadas reflete a ampla gama de cursos oferecidos pela USP, exigindo dos candidatos uma preparação abrangente.

Os portões dos locais de prova abrirão ao meio-dia e fecharão pontualmente às 13h, com os candidatos tendo até quatro horas para concluir a prova. A permanência mínima obrigatória é de duas horas, garantindo que todos tenham tempo suficiente para revisar suas respostas. Com 8.147 vagas em disputa, a competição é acirrada, e cada ponto pode fazer a diferença na classificação final. A FUVEST continua sendo um dos vestibulares mais desafiadores do Brasil.

*Com informações da Jovem Pan News

*Reportagem produzida com auxílio de IA