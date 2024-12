Nancy Pelosi passa por cirurgia no quadril após cair durante evento

Ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA ‘está se recuperando bem’, disse Ian Krager, porta-voz da política democrata da Califórnia

Kazuhiro NOGI / AFP Ex-presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, Nancy Pelosi



A ex-presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, Nancy Pelosi, passou por uma cirurgia no quadril neste sábado, 14, em um hospital militar dos EUA na Alemanha, após cair durante um evento em Luxemburgo. Pelosi, 84, “está se recuperando bem”, disse Ian Krager, porta-voz da política democrata da Califórnia, em um comunicado. Ela está na Europa com uma delegação do Congresso dos EUA para marcar o 80º aniversário da Batalha das Ardenas na 2ª Guerra Mundial . Pelosi tropeçou e caiu durante um evento e fraturou o quadril, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Ela foi reeleita para representar seu distrito de São Francisco em novembro último.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula