Matrícula escolar 2026: o que considerar antes de escolher a instituição

Critérios como proposta pedagógica, segurança e valores institucionais devem pesar mais do que preço e localização

Decisão exige atenção a fatores que impactam o desenvolvimento acadêmico e socioemocional das crianças



A proximidade da escola e o valor da mensalidade costumam ser os primeiros pontos analisados pelas famílias na hora de escolher onde matricular os filhos. No entanto, especialistas em educação afirmam que a decisão exige atenção a outros aspectos que impactam diretamente o desenvolvimento acadêmico e socioemocional das crianças. De acordo com levantamento do portal Melhor Escola (2023), a segurança é o critério mais importante para os pais brasileiros (58,4%), seguido da localização (56,5%) e da proposta pedagógica (54,6%).

Para Andrea Piloto, diretora pedagógica de operações da Escola Vereda, visitar a instituição é etapa indispensável. “Mais do que percorrer corredores e observar salas de aula, a visita é o momento de sentir o clima escolar, acompanhar a interação entre alunos e professores e verificar se a proposta pedagógica está alinhada aos valores da família”, afirma.

O que observar na hora da matrícula

Segundo especialistas, cinco pontos devem ser avaliados antes da decisão final:

Proposta pedagógica e resultados: identificar se a escola adota modelo tradicional, construtivista ou metodologias ativas. Também é recomendado checar indicadores de desempenho, como taxas de aprovação e resultados no Enem. Estrutura física e recursos: espaços adequados por faixa etária, laboratórios, biblioteca, quadras esportivas e recursos tecnológicos são fatores que contribuem para o bem-estar e para a aprendizagem. Segurança e protocolos: além de câmeras de vigilância, a escola deve contar com protocolos claros de entrada e saída, controle de acesso e equipe treinada para emergências. Formação e acolhimento da equipe: a qualidade do ensino está ligada à capacitação dos professores e ao suporte oferecido aos estudantes. Rotatividade de docentes e programas de formação contínua também devem ser observados. Cultura e valores da instituição: é importante verificar como a escola trabalha temas como diversidade, cidadania, respeito e inclusão. O alinhamento com os valores familiares fortalece a confiança do aluno e favorece o aprendizado.

Dados da PNAD Contínua (IBGE, 2024) mostram que famílias brasileiras destinam, em média, 17% da renda mensal à educação privada, o que reforça a necessidade de uma escolha criteriosa.

Rede estadual também abre matrículas

Além da rede privada, o governo de São Paulo abriu no último dia 22 o período de inscrições para novos alunos da rede estadual em 2026. O cadastro deve ser feito até 14 de setembro, de forma presencial nas secretarias das mais de 5 mil escolas estaduais, em unidades do Poupatempo ou pelo site da Secretaria Escolar Digital (SED).

As vagas abrangem do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Quem já estuda na rede pública em 2025 tem matrícula renovada automaticamente. Outra opção são os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs), voltados a pessoas a partir de 18 anos que buscam concluir os estudos em modelo flexível.

Pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto, histórico escolar e comprovante de residência. No mesmo período, também é possível solicitar transferência para outra unidade da rede. Os resultados serão divulgados até o fim do semestre.