PF realiza operação para combater fraudes no transporte escolar no Pará

Divulgação/Polícia Federal



Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Federal deu início à Operação Rota de Hermes, em Brasil Novo (PA), com a finalidade de desarticular um suposto esquema criminoso relacionado a fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos que afetam a administração pública, especialmente no setor de transporte escolar.

Com a intenção de aprofundar as investigações e reunir novas provas, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais nas cidades de Brasil Novo, Medicilândia e Altamira, todas no Pará. Até o momento, foram apreendidos cerca de R$ 328 mil em dinheiro, veículos de luxo e joias. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Altamira, onde as devidas providências legais serão tomadas.

Durante o andamento das investigações, surgiram indícios de deficiências na prestação do serviço de transporte escolar para estudantes da rede pública, com a utilização de veículos inadequados, sem cintos de segurança e assentos apropriados. Além disso, constatou-se que os valores pagos pelo município, conforme os contratos de licitação, não refletem a qualidade do serviço efetivamente prestado, custeado por recursos federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). Também estão sendo apuradas subcontratações irregulares e o uso de empresas de fachada.

