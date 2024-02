MEC admite erro na divulgação de resultados provisórios do Sisu

Ministério afirmou que a ocorrência está sendo apurada e que candidatos podem participar da lista de espera até o dia 7

Foto/reprodução: Angelo Miguel/MEC Fachada do Ministério da Educação (MEC)



O Ministério da Educação (MEC) reconheceu, nesta sexta-feira, 2, que houve um erro na divulgação de resultados provisórios do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Na manhã do dia 30 de janeiro, os candidatos tiveram acesso à plataforma durante 25 minutos, alguns foram em suas redes sociais comemorar a aprovação no curso desejado, porém, a página sofreu instabilidades e foi retirada do ar. O MEC retornou com o portal no dia 31, e surpreendeu os estudantes que não tiveram o seu nome incluso na lista dos selecionados, como havia constado na página do Sisu no dia anterior. Em nota, o Ministério afirmou que o sistema é seguro e a ocorrência está sendo investigada. “O sistema é seguro e os resultados oficiais não são modificados. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada”, disse a pasta.

O período de matrícula está aberto e candidatos que não foram selecionados na chamada regular, poderão participar da lista de espera no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até o dia 7 de fevereiro. Segundo informações do órgão, mais de 2 milhões de estudantes disputam 264 mil vagas em 6.827 cursos de graduação nas instituições públicas participantes do Sisu e as listas de espera valerão para todo o ano. Em post na rede social X (antigo Twitter), a União Nacional dos Estudantes (Une), afirmou que lançará uma plataforma para receber denúncias deste caso e similares. “Isso é um grande absurdo. Amanhã lançaremos uma plataforma para os estudantes denunciarem esse tipo de situação que ocorreu com o INEP ao divulgar a lista do SISU. Todas as denúncias serão encaminhadas para o MEC e acompanhadas pela UNE. Não podem brincar com nossos sonhos!”, reivindicou a entidade.