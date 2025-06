MEC libera acúmulo de benefícios para estudantes de graduação

Programa Bolsa Permanência é destinado a alunos de graduação que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco especial em grupos como indígenas e quilombolas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a liberação do acúmulo de benefícios para os estudantes que recebem a Bolsa Permanência do Programa Universidade para Todos (PBP Prouni). Essa decisão foi formalizada através da portaria nº 412/2025, permitindo que os beneficiários possam somar esse auxílio a outros incentivos financeiros oferecidos pelo governo federal. O Programa Bolsa Permanência é destinado a alunos de graduação que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco especial em grupos como indígenas e quilombolas. O objetivo principal do auxílio é facilitar a permanência dos estudantes na universidade e contribuir para a conclusão de seus cursos, ajudando a mitigar desigualdades sociais e étnico-raciais.

Os estudantes que fazem parte do PBP Prouni recebem um auxílio financeiro de R$ 700, destinado a aqueles que são bolsistas integrais do Prouni e têm uma renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Esse valor é utilizado para cobrir despesas relacionadas à educação, como compra de materiais, alimentação e transporte. Além disso, o programa Pé-de-Meia Licenciaturas oferece um incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 para estudantes de cursos de licenciatura que alcançaram uma média igual ou superior a 650 pontos no Enem.

Deste total, R$ 700 podem ser retirados imediatamente, enquanto R$ 350 são depositados em uma conta poupança, que pode ser acessada após o formando ingressar em uma rede pública de ensino. O Programa Universidade Para Todos (Prouni) tem como finalidade disponibilizar bolsas de estudo, tanto integrais quanto parciais, em instituições de ensino superior privadas.

