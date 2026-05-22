MEC publica edital do Enem 2026; veja datas da prova

Entre as novidades da edição está a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública

Criado há mais de duas décadas, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país.



O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, segundo cronograma divulgado pela pasta e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até 10 de junho.

Entre as novidades desta edição está a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. O procedimento será realizado com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC.

O Enem 2026 também seguirá permitindo a certificação de conclusão do ensino médio para participantes com mais de 18 anos. Para isso, o candidato deverá indicar essa opção no momento da inscrição.

Segundo o edital, poderão solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência participantes que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressos do ensino médio.

Cronograma

-Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

-Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

-Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

-Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

-Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

-Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

-Resultado do recurso: 3 de julho

-Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Criado há mais de duas décadas, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, sendo utilizado em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).