Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado

O sistema também informa o resultado das justificativas de ausência para quem faltou aos dois dias de prova do Enem 2025 e pretende fazer o exame gratuitamente neste ano

Estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem conferir se o benefício foi aprovado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e está disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.

A isenção da taxa é destinada a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, além de candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada.

Participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) também tinham possibilidade de ser contemplados, conforme os critérios de renda estabelecidos pelo edital.

O sistema também informa a partir desta quarta-feira o resultado das justificativas de ausência para quem faltou aos dois dias de prova do Enem 2025 e pretende fazer o exame gratuitamente neste ano.

Agora, quem teve a gratuidade aprovada deve aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026.

Já em caso de pedido negado o estudante poderá entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio, segundo o cronograma do Inep. Os resultados desses pedidos serão divulgados no dia 25.