Niu lança curso para aprender a comercializar Soja e Milho na Bolsa de Chicago

Estão abertas as inscrições para o curso com o professor João Birkhan, que acumula mais de 60 anos no mercado de soja e milho

Divulgação/Niu Cursos Curso para comercializar soja e milho na Bolsa de Chicago está com 50% de desconto



A Bolsa de Chicago é considerada um mercado de futuros, na qual são negociados os preços da soja e do milho. Como o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores desses grãos, é fundamental que os comerciantes e demais interessados entendam sobre esse mercado. No entanto, encontrar informações de quem conhece as negociações na prática, é muito difícil. Sendo assim, você pode contar agora com o curso “Soja e Milho: Aprenda a Comercializar” da Niu. Ele reúne todas as informações que vão desvendar os mistérios da Bolsa de Chicago. “Neste curso eu repasso todo o conhecimento que adquiri neste mercado durante 60 anos, que vão desde a entrega do produto pelo produtor até a chegada do mesmo no consumidor final, por exemplo a China. Conhecimentos estes que não se adquirem em nenhuma faculdade. O curso é destinado aos produtores e principalmente a seus filhos que estão agora assumindo os negócios e também para jovens que estão iniciando nas empresas do seguimento e onde estes conhecimentos normalmente são guardados a sete chaves”, cita João Birkhan. Para saber mais, CLIQUE AQUI.

Conhecimento na prática, materiais exclusivos e muito mais

O curso “Soja e Milho: Aprenda a Comercializar” te dá acesso a quatro módulos de duas aulas cada com o professor João Birkhan, que tem mais de 60 anos no mercado. Ou seja, é o conhecimento na prática que chega até você. Além disso, o acesso é liberado a materiais exclusivos com terminologia usada em negociações, bem como conhecimento sobre os procedimentos necessários para comprar e vender na Bolsa de Chicago. E o melhor de tudo isso é que você aprende de um modo simples, rápido e de onde estiver por meio da Plataforma Niu.

Curso da Niu está com desconto imperdível

A parceria da Niu com o professor João Birkhan traz até você um valor muito abaixo daquele cobrado em outros cursos sobre Bolsa de Chicago. O curso está com uma condição especial de lançamento: 50% de desconto no valor total. Ou seja, você pode aprender sobre Soja e Milho por um preço que cabe no seu bolso. Em outras palavras, você investirá 12 pequenas parcelas de R$ 62,45.

Aumente seus lucros com o Curso de Comercialização de Soja e Milho na Bolsa de Chicago

Estudar com a Niu só tem vantagens. Afinal, você pode aprender de onde e quando quiser, sempre no seu ritmo. E também aprende com quem sabe e faz. Ainda está em dúvida? CLIQUE AQUI e assista à primeira aula totalmente gratuita. Você vai descobrir como negociar na Bolsa de Chicago e potencializar seus lucros fechando os melhores negócios. Não perca essa oportunidade.