Davi Braga, um dos empreendedores mais jovens do Brasil, mostra como é possível inovar no seu dia a dia

A inovação é o fator determinante para que uma empresa consiga se manter consolidada no mercado. Algumas empresas sempre são citadas quando o assunto é inovação, pois não conseguiram se reinventar e acabaram fechando suas portas, como é o caso da Kodak, que optou por não investir em câmeras digitais, tornando inviável a operação. Outro episódio bastante emblemático foi a recusa da proposta de parceria entre Blockbuster e Netflix. Hoje, a Netflix vale bilhões, enquanto a Blockbuster chegou à falência.

Desde sua infância, Davi Braga dedica sua jornada ao empreendedorismo e a conduzir outros jovens rumo ao sucesso. Criou sua primeira empresa aos 13 anos e foi o mais jovem participante do programa “Shark Tank”, onde buscou investimentos para sua empresa List-it. A trajetória nos negócios não parou por aí, ao longo da adolescência recebeu diversos prêmios, como Prêmio Jovem Empreendedor do Ano, oferecido pelo Senado Federal aos jovens mais inspiradores do Brasil, além de ter sido mencionado na revista “Forbes Under 30”. Atualmente, é CEO da Jovens Empreendedores, fundador da Real Deal Ventures e referência para milhares de jovens, que veem em seus aprendizados um caminho para suas vidas. Nas redes sociais, palcos e salas de aula, Davi compartilha conteúdos que despertam o potencial dos jovens ao seu protagonismo.

“Inovação nada mais é do que fazer melhor o que já está sendo feito”

“Eu sou empreendedor desde sempre e eu entendi que eu faço as coisas de uma maneira diferente da maioria das outras pessoas, só que eu faço isso de maneira natural, é muito normal para mim aplicar estratégias inovadoras porque eu sempre gosto de fazer as coisas de maneira diferente. Eu pensei: ‘Caramba, e se eu criasse uma metodologia para que pudesse ensinar um pouco a maneira que como eu penso, para qualquer pessoa que quiser se tornar inovadora também nos seus negócios?’. Foi por isso que criei o curso Inovadores em Série”, contou Davi.

O valor do curso é R$ 497,00, mas, realizando a inscrição até o dia 30 de agosto, você garante o preço de lançamento de R$ 248,50 com 50% de desconto. O curso contém 25 aulas, mostrando todas as etapas do processo de inovação e a mentalidade de uma pessoa criativa e inovadora.

“Primeiro eu olhei para trás e fui ver tudo que fiz, como fiz cada uma das coisas, para que eu pudesse entender onde eu inovei. E, recentemente, comecei a inovar também nos negócios das outras pessoas, como investidor. Eu comecei a ver: ‘Caramba, estratégias simples, mudanças simples trazem resultados agressivos para esses negócios. Isso é inovação! A gente está tão em cima das coisas que às vezes não consegue visualizar o que está na nossa frente. Mas, quando temos uma mentalidade inovadora, conseguimos olhar esses pontos e extraímos referências e inovações, trazendo maneiras novas de realizar o que está ali”, complementa Davi Braga.

