‘Enem dos concursos’: veja o que os candidatos precisam saber antes da prova

O governo divulgou um conjunto de novas regras para a realização do Concurso Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos concursos”. É importante que os candidatos estejam atentos às mudanças e se organizem para evitar contratempos. Algumas informações permanecem as mesmas, como a data de confirmação do cartão, o dia das provas e os horários. Os candidatos que concorrem às 6.640 vagas devem ficar de olho na programação do concurso. O cartão de confirmação estará disponível a partir do dia 25 de abril no site Gov.Br, no sistema da Cesgranrio. É recomendável imprimir o documento para evitar problemas no dia da prova. As provas serão realizadas em 5.150 locais em todo o país. É essencial planejar o trajeto até o local com antecedência, pois o concurso pode causar congestionamentos. No Rio de Janeiro, o show da cantora pop Madonna na noite anterior pode complicar ainda mais a logística.

No dia 5 de maio, as avaliações do CNU serão aplicadas em dois turnos, às 9h e às 14h30. Os portões dos locais de prova serão fechados 30 minutos antes do início de cada turno. É fundamental chegar com antecedência para não perder a oportunidade. Os candidatos devem estar atentos aos itens obrigatórios para o dia da prova, como o cartão de confirmação, documento de identidade original com foto e caneta preta transparente. Além disso, é permitido levar alimentos e água, mas é proibido o uso de eletrônicos durante a realização do exame. A segurança do concurso é reforçada com a proibição de levar o caderno de provas para casa e a exigência de permanência mínima de duas horas nos locais de prova.

