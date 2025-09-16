Obras em escolas e creches de São Paulo crescem 292% em 2025

Intervenções incluem melhorias em quadras esportivas, cozinhas, refeitórios, salas de aula, telhados, fachadas e acessibilidade, além da instalação de sistemas de climatização

O Governo de São Paulo ampliou o ritmo de obras na rede estadual de ensino em 2025. Entre janeiro e agosto, foram concluídas 2,7 mil reformas e construções em escolas e creches, com investimento de R$ 971,2 milhões. O número representa um salto de 292% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto os recursos aplicados cresceram 82%.

As intervenções incluem melhorias em quadras esportivas, cozinhas, refeitórios, salas de aula, telhados, fachadas e acessibilidade, além da instalação de sistemas de climatização. Segundo a Secretaria da Educação, as obras beneficiam 1,5 milhão de alunos e já geraram 32,5 mil empregos. Desde o início da atual gestão, em 2023, foram entregues 5.803 obras em 3.153 unidades escolares, distribuídas por 547 municípios, com investimento acumulado de R$ 2,7 bilhões.

O Programa Creche Escola também avançou. Em dois anos e meio, foram inauguradas 62 novas unidades, criando 8 mil vagas para a educação infantil. O investimento ultrapassa R$ 148,5 milhões, incluindo obras e mobiliário.

As novas creches são viabilizadas por meio de parcerias entre a Secretaria da Educação e os municípios, que assinam termos de compromisso. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) é responsável pelos projetos, acompanhamento das construções e fiscalização do cronograma.