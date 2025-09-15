Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Câmara dos Deputados instala grupo de trabalho para discutir proteção de crianças na internet

Iniciativa visa elaborar um plano que resulte em propostas para novas políticas públicas e legislação; deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA) será a coordenadora do projeto

  • 15/09/2025 09h06 - Atualizado em 15/09/2025 09h18
EVARISTO SA/AFP Um usuário brasileiro da rede social X, anteriormente Twitter, navega por postagens em um celular em Brasília em 31 de agosto de 2024 Câmara anuncia criação de grupo de trabalho com o objetivo de discutir e propor medidas para reforçar a proteção de crianças e adolescentes

A Câmara dos Deputados anunciou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de discutir e propor medidas para reforçar a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, como as redes sociais. A coordenação do grupo ficará a cargo da deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA). O trabalho do grupo incluirá a realização de audiências com especialistas em diversas áreas, como tecnologia, direito digital, psicologia e educação. Além disso, serão convidadas para os debates plataformas digitais, órgãos de proteção à criança e organizações da sociedade civil.

A iniciativa visa elaborar um plano que resulte em propostas para novas políticas públicas e legislação, fortalecendo a responsabilização de pais e plataformas na publicação de conteúdos e na segurança dos menores, considerados um grupo vulnerável no ambiente online. A medida é um desdobramento de projetos anteriores que já tratavam da questão.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA

