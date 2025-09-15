Câmara dos Deputados instala grupo de trabalho para discutir proteção de crianças na internet

Iniciativa visa elaborar um plano que resulte em propostas para novas políticas públicas e legislação; deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA) será a coordenadora do projeto

EVARISTO SA/AFP Câmara anuncia criação de grupo de trabalho com o objetivo de discutir e propor medidas para reforçar a proteção de crianças e adolescentes



A Câmara dos Deputados anunciou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de discutir e propor medidas para reforçar a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, como as redes sociais. A coordenação do grupo ficará a cargo da deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA). O trabalho do grupo incluirá a realização de audiências com especialistas em diversas áreas, como tecnologia, direito digital, psicologia e educação. Além disso, serão convidadas para os debates plataformas digitais, órgãos de proteção à criança e organizações da sociedade civil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A iniciativa visa elaborar um plano que resulte em propostas para novas políticas públicas e legislação, fortalecendo a responsabilização de pais e plataformas na publicação de conteúdos e na segurança dos menores, considerados um grupo vulnerável no ambiente online. A medida é um desdobramento de projetos anteriores que já tratavam da questão.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA