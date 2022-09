Pandemia compromete aprendizado em toda educação básica, aponta relatório do MEC

Dados do Ideb 2021 foram divulgados nesta sexta e mostram impacto do fechamento das escolas entre 2020 e 2021; governo afirma que comparações com anos anteriores precisam ser realizadas com cautela

Caio Basilio/Futura Press/Estadão Conteúdo - 03/03/2021 Alunos da rede primária foram severamente afetados pelo fechamento das escolas na pandemia



Das mais diversas consequências que a pandemia da Covid-19 deixou, uma das mais silenciosas e de recuperação em longa data é o atraso no aprendizado de crianças e adolescentes em decorrência do fechamento das escolas. Alunos da educação básica, da rede pública e privada, foram severamente impactados de acordo com dados divulgados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano de 2021. A perda mais significativa ocorreu entre os estudantes do 5º ano do ensino fundamental, cuja avaliação passou de 227,88 em 2019 para 216,85 pontos em 2021. O resultado equivale aos números obtidos em 2013, um regresso de quase uma década. Entre os dados, quase 40% dos alunos chegaram até a série sem a aptidão de identificar figuras geométricas simples, como um triângulo ou um círculo. No ano de 2019, este número foi de 30,3%. Já referente a língua portuguesa, o impacto da pandemia resultou numa piora das notas de 214,64 para 208,01. Ou seja, um recuo de 6,63 pontos. Com a piora nos números, a sequência interrompeu uma tendência de alta nas avaliações que ocorria desde 2005, ano do início da série histórica do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o principal termômetro da educação brasileira e que é aplicada a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Já entre os estudantes da rede pública, os números passaram de 222,41 para 210,05. Ou seja, uma queda de 12,36.