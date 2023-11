Senador protocola convocação do ministro da Educação para esclarecer Enem

Documento foi apresentado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), e a expectativa de Luis Carlos Heinze é aprovar o requerimento nesta quarta-feira

Luis Fortes/MEC O ministro Camilo Santana participa da divulgação do balanço do Enem 2023



O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) protocolou na manhã desta terça-feira, 7, um requerimento de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para exigir explicações sobre as denúncias de que o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) foi politizado em sua elaboração. O documento foi apresentado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) e a expectativa do senador é aprovar o requerimento nesta quarta-feira, 8. Em crítica às questões da prova 70, 71 e 89, o senador disse que esse tipo de abordagem pode impactar de maneira significativa na forma como a sociedade enxerga o setor agropecuário no país. “A demonização da produção rural exposta no teste inclui uma associação absurda entre a produção de soja e o desmatamento da Amazônia, a superexploração dos trabalhadores e as chuvas de veneno. É um claro ataque ao segmento, que precisa ser corrigido”, ressaltou Heinze.

Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) pediu a anulação das três questões por alegar que as perguntas foram mal formuladas, de cunho ideológico e sem critério científico ou acadêmico. “A anulação das questões é indiscutível, de acordo com literaturas científicas sobre a atividade agropecuária no Brasil e no mundo, em respeito à academia científica brasileira”, disse o comunicado da Frente. O presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), manifestou a sua insatisfação com a prova na rede social X (antigo Twitter).“Inaceitável! O que vimos na prova do Enem neste domingo é gravíssimo! Aguardo manifestação urgente do governo federal, em especial do ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a falta de honestidade intelectual e ativismo ideológico”, disse Lupion.