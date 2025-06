USP aprova expansão de campi em Ribeirão Preto e São Carlos

Iniciativa inclui a aquisição de novos terrenos para atender às demandas crescentes das instituições

Documentação Científica da FMRP USP RIBEIRÃO PRETO



O Conselho Universitário da Universidade de São Paulo (USP) decidiu pela expansão dos campi de Ribeirão Preto e São Carlos, visando aumentar a capacidade de ensino, pesquisa e extensão. Essa iniciativa inclui a aquisição de novos terrenos para atender às demandas crescentes das instituições. Em Ribeirão Preto, a proposta inclui a compra de um terreno de 795 mil m², que será utilizado para a construção de uma nova unidade de emergência do Hospital das Clínicas, com capacidade para 400 leitos. Além disso, o Hospital Santa Tereza passará a ser um Instituto de Psiquiatria e Saúde Mental, enquanto o Hospital Estadual de Ribeirão Preto funcionará como um campo de prática para os alunos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O investimento na aquisição do terreno está estimado em R$ 281 milhões. A USP irá transferir a área para a Secretaria Estadual de Saúde, que ficará responsável pela gestão da nova unidade. Em colaboração com a prefeitura, também serão criados cinco novos equipamentos voltados para saúde e educação. No campus de São Carlos, a ampliação prevê a compra de um terreno de 5 mil m², com um valor aproximado de R$ 14 milhões. Essa área será reorganizada para dar origem a um Complexo de Inclusão e Pertencimento, que visa melhorar o atendimento em saúde e assistência social, além de promover a integração de espaços esportivos e culturais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA