Montanhista brasileiro desaparece após escalada no Peru

Edson Vandeira, de 36 anos, estava acompanhado por dois peruanos; as equipes de resgate atuam na região desde o início da semana

Arquivo pessoal Edson Vandeira atuava como guia e fotógrafo no Peru



O montanhista brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, está desaparecido após uma escalada no Nevado Artesonraju, localizado na Cordilheira Blanca, no Peru. Ele estava na companhia de dois montanhistas peruanos, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón. Os três tinham como objetivo completar uma rota técnica de ascensão ao cume da montanha, localizada dentro do Parque Nacional Huascarán.O grupo deveria ter retornado no último domingo (1), mas não houve comunicação desde então, gerando preocupação entre familiares e amigos.

As equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente e estão utilizando drones, além de contar com a ajuda de montanhistas experientes na busca pelo trio. A barraca onde os escaladores deveriam ter passado a noite foi encontrada desocupada, segundo o presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP) Beto Pinto.

Edson Vandeira, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é conhecido por sua experiência em montanhismo. Ele atuava como guia e fotógrafo no Peru, onde acumulou um vasto conhecimento sobre as montanhas da região.

