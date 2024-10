Vencedores de Olimpíada de Matemática de SP recebem medalhas das mãos de Tarcísio de Freitas

Evento teve participação dos atletas olímpicos Maurren Maggi, do atletismo, e Tiago Camilo, do judô

Em São Paulo, 205 estudantes vencedores da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp) participaram de uma palestra com os atletas olímpicos Maurren Maggi, do atletismo, e Tiago Camilo, do judô, no Conjunto Desportivo Baby Barioni. O encontro teve como foco discutir temas como dedicação, foco e resiliência, características fundamentais nas carreiras dos palestrantes. Maurren Maggi, campeã olímpica em Pequim 2008, destacou a importância da perseverança. “Através do esforço, todos podem alcançar seus objetivos, assim como eu fiz”, disse. Ela também respondeu a perguntas dos estudantes, como sobre a dúvida em relação à própria capacidade, ressaltando a necessidade de confiar no próprio potencial.

Os jovens, oriundos de 67 diretorias regionais de ensino de São Paulo, participaram de aulas preparatórias nas últimas seis semanas, em parceria com a Starboard Science e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, visando a competição nacional. Medalhistas de prata e bronze também tiveram acesso a aulas gravadas como parte do programa de incentivo. Andressa Mello, ex-campeã da Olimpíada de Matemática e aprovada no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e na Escola Politécnica da USP, também participou do evento e compartilhou como a competição influenciou sua carreira acadêmica.

Além da palestra, os estudantes participaram de uma aula especial na Universidade de São Paulo (USP) e fizeram uma visita guiada pelo campus. Na quinta-feira (2), houve uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, onde os alunos receberam medalhas das mãos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. As provas da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) de 2024 estão programadas para 10 e 11 de outubro.