Tarcísio de Freitas lança programa de bolsa estágio para alunos do ensino médio

Atuação dos alunos está prevista para começar entre o final de 2024 e o início do próximo ano

EMILIANO CONSTENLA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Inicialmente, o programa pretende beneficiar cerca de 5 mil alunos



O Governo do Estado de São Paulo anunciou o lançamento do programa Bolsa Estágio Ensino Médio, popularmente conhecido como “Bem”. Este programa tem como principal objetivo facilitar a inserção de estudantes do ensino médio técnico no mercado de trabalho. Daniel Barros, diretor pedagógico da Secretaria Estadual de Educação, destacou que o programa visa conectar os alunos a um mercado cada vez mais competitivo, oferecendo estágios com bolsas de até R$ 1.000 por mês. Inicialmente, o programa pretende beneficiar cerca de 5 mil alunos, com a meta de expandir para 30 mil no próximo ano, embora esse número ainda represente menos de 20% dos 170 mil matriculados no ensino médio técnico. Os estágios estão previstos para começar entre o final de 2024 e o início do próximo ano. O valor das bolsas poderá variar conforme a área de atuação, já que setores como tecnologia tendem a oferecer remunerações mais altas. A Secretaria de Educação está avaliando se é necessário ajustar os valores das bolsas para diferentes áreas, considerando os prós e contras dessa decisão.

Durante o evento de lançamento, realizado no auditório do Palácio dos Bandeirantes, também foram premiados 225 alunos campeões estaduais da Olimpíada de Matemática, que agora disputarão a etapa nacional. O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância das Olimpíadas como ferramentas para resolver problemas dentro e fora da sala de aula, reforçando a crença no poder transformador da educação. Além disso, anunciou que, a partir de 2025, alunos da rede estadual que se destacarem em idiomas terão a oportunidade de participar de intercâmbios no exterior. No próximo ano, pela primeira vez, alunos do ensino médio serão enviados para países de língua inglesa. Para participar do programa Bem, os estudantes devem ter no mínimo 14 anos e estar matriculados no ensino médio.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA