Frente fria faz São Paulo entrar em estado de atenção
Defesa civil emitiu nesta terça-feira (16) alerta severo de tempestade, vento e granizo, enquanto o Inmet publicou aviso de perigo para acumulado de chuvas com riscos de raios, alagamentos, deslizamentos e corte de energia
O estado de São Paulo entrou nesta terça-feira (16) em atenção devido à passagem de uma frente fria. No período da tarde, a Defesa Civil emitiu alerta severo de tempestade, vento e granizo para o litoral, capital e região metropolitana. Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou aviso de perigo para acumulado de chuvas com riscos de corte de energia elétrica, raios, alagamentos e deslizamentos.
Segundo informações dos órgãos, a Baixada Santista e o Litoral Norte são as regiões que devem registrar maior volume de chuvas. É esperado acumulado de 100 mm.
O alerta do Imnet termina na manhã de quarta-feira (17). A Defesa Civil também prevê que as chuvas percam intensidade.
No entanto, a temperatura na capital paulista deve cair. É previsto máxima de 22ªC para quarta-feira. Os termômetros devem voltar a subir a partir de sexta (19).
