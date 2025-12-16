Frente fria faz São Paulo entrar em estado de atenção

Defesa civil emitiu nesta terça-feira (16) alerta severo de tempestade, vento e granizo, enquanto o Inmet publicou aviso de perigo para acumulado de chuvas com riscos de raios, alagamentos, deslizamentos e corte de energia

WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas devem perder intensidade na quarta-feira (17)



O estado de São Paulo entrou nesta terça-feira (16) em atenção devido à passagem de uma frente fria. No período da tarde, a Defesa Civil emitiu alerta severo de tempestade, vento e granizo para o litoral, capital e região metropolitana. Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou aviso de perigo para acumulado de chuvas com riscos de corte de energia elétrica, raios, alagamentos e deslizamentos.

Segundo informações dos órgãos, a Baixada Santista e o Litoral Norte são as regiões que devem registrar maior volume de chuvas. É esperado acumulado de 100 mm.

O alerta do Imnet termina na manhã de quarta-feira (17). A Defesa Civil também prevê que as chuvas percam intensidade.

No entanto, a temperatura na capital paulista deve cair. É previsto máxima de 22ªC para quarta-feira. Os termômetros devem voltar a subir a partir de sexta (19).