Frente fria faz São Paulo entrar em estado de atenção

Defesa civil emitiu nesta terça-feira (16) alerta severo de tempestade, vento e granizo, enquanto o Inmet publicou aviso de perigo para acumulado de chuvas com riscos de raios, alagamentos, deslizamentos e corte de energia

  • Por Júlia Mano
  • 16/12/2025 19h49 - Atualizado em 16/12/2025 19h56
WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - CLIMA/SP/CHUVA - GERAL - Tempo frio e chuvoso na região central de São Paulo, com termômetro marcando 19º graus, nesta sexta-feira, 10. A cidade de São Paulo deve voltar a registrar temperaturas elevadas no domingo, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para o dia é de 29ºC. 10/10/2025 - Foto: WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas devem perder intensidade na quarta-feira (17)

O estado de São Paulo entrou nesta terça-feira (16) em atenção devido à passagem de uma frente fria. No período da tarde, a Defesa Civil emitiu alerta severo de tempestade, vento e granizo para o litoral, capital e região metropolitana. Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou aviso de perigo para acumulado de chuvas com riscos de corte de energia elétrica, raios, alagamentos e deslizamentos.

Segundo informações dos órgãos, a Baixada Santista e o Litoral Norte são as regiões que devem registrar maior volume de chuvas. É esperado acumulado de 100 mm.

O alerta do Imnet termina na manhã de quarta-feira (17). A Defesa Civil também prevê que as chuvas percam intensidade.

No entanto, a temperatura na capital paulista deve cair. É previsto máxima de 22ªC para quarta-feira. Os termômetros devem voltar a subir a partir de sexta (19).

