Previsão do tempo: Frente fria traz temporais para SP e RJ

Petrópolis tem expectativa de até 150 mm de chuva; Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo também estão sob alerta

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Pedestres se protegem da chuva na Avenida Paulista, em São Paulo



Nesta terça-feira (16), o Brasil enfrenta mudanças significativas nas condições climáticas, com alertas emitidos para diversas regiões. Em São Paulo, a Defesa Civil está em alerta máximo devido à chegada de uma frente fria. Esta mudança climática deve trazer ventos fortes e chuvas intensas para a capital e sua região metropolitana. As temperaturas na cidade devem variar entre 29ºC e 30ºC, e a combinação com a alta umidade pode resultar em pancadas de chuva. A formação de nuvens carregadas durante a tarde aumenta o risco de transtornos, exigindo atenção redobrada dos moradores.

No Rio de Janeiro, a situação é igualmente preocupante, especialmente na região serrana, incluindo Petrópolis, onde a previsão é de até 150 mm de chuva. O Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo — especialmente Ubatuba — também estão sob alerta, com expectativa de até 70 mm de precipitação. Angra dos Reis não fica de fora, com previsão de 120 mm de chuva. A área de risco se estende por todo o sudeste, com atenção especial para o sul e leste de Minas Gerais. No Centro-Oeste, estados como Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul também devem registrar chuvas fortes, com acumulados significativos previstos até o final da semana.

Enquanto isso, no Nordeste, o tempo permanece predominantemente seco e quente, com exceção do Maranhão e Piauí, onde há possibilidade de pancadas de chuva. No Sul do país, Porto Alegre registrou chuvas ontem, mas a frente fria está se deslocando, o que trará uma queda nas temperaturas a partir de amanhã. A Bahia e o norte do Espírito Santo terão tempo mais firme, embora Vitória possa enfrentar chuvas. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 29ºC em São Paulo e Cuiabá, e 26ºC em Porto Alegre, com uma queda esperada a partir de amanhã devido à aproximação de um sistema de alta pressão.

Essas condições climáticas destacam a necessidade de preparação e atenção por parte das autoridades e da população. As mudanças bruscas no tempo podem causar transtornos significativos, desde alagamentos até interrupções no transporte e fornecimento de energia. Portanto, é essencial que todos estejam informados e preparados para lidar com as adversidades que o clima pode trazer nos próximos dias.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA