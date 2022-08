Governo de SP anuncia instalação de 3 mil câmeras em viaturas da Polícia Militar

Iniciativa tem por objetivo ajudar na identificação de criminosos e carros roubados

WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Viaturas da PM da capital e Região Metropolitana de São Paulo vão receber câmeras de segurança



A Polícia Militar (PM) de São Paulo vai ganhar, a partir do primeiro semestre de 2023, 3 mil câmeras espalhadas em viaturas. Com investimento de R$ 5,4 milhões mensais, durante 30 meses, a iniciativa tem por objetivo ajudar na identificação de criminosos e carros roubados. Os equipamentos, que leem caracteres de placas de veículos, serão instalados, a princípio, em viaturas da capital e da Região Metropolitana. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 24, pelo governo de São Paulo. A ação faz parte do programa Detecta, que conta com 8,4 mil leitores de placas em pelo menos 4,4 mil pontos do Estado. Em relação ao investimento, o dinheiro será destinado para pagar a solução tecnológica, que inclui câmeras, software, tablets, entre outros. De acordo com o governo, as câmeras são capazes de reconhecer e alertar a um policial sobre um veículo roubado que esteja circulando. Isso porque os equipamentos são conectados a internet, com acesso ao banco de dados do Detecta.