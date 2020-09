Índia registra 97 mil casos de Covid-19 em 24h e bate novo recorde mundial

País é o segundo com maior número de infectados, com 4,6 milhões de resultados positivos; autoridades alertam que 60% das ocorrências se concentram em 5 estados

Jagadeesh Ivy/EFE País está atrás apenas dos EUA no número de casos confirmados



A Índia voltou a bater recorde de casos diários de infeção pelo novo coronavírus. Neste sábado, 12, o país registrou 97.570 diagnósticos, superando a marca alcançada na quinta-feira, de 95.735 casos, até então a maior desde o início da pandemia da Covid-19. O número de casos na Índia passa a ser de 4,65 milhões, o que mantém o país como o segundo mais afetado pelo novo coronavírus, estando atrás dos Estados Unidos, que tem 6,34 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A Índia também registrou 1.201 mortes por causa do vírus, elevando o total para 77.427.

O Ministério da Saúde do país fez um alerta que 60% dos casos notificados estão concentrados em apenas cinco dos 36 estados e territórios nacionais. Maharashtra, cuja capital é Bombaim, teve nas últimas 24 horas mais de 24 mil casos de infecção, de acordo com as informações das autoridades do país. Os outros estados em alerta são Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka e Uttar Pradesh. A Índia, que vem aumentando a capacidade de realização de testes de diagnóstico, fez nas últimas 24 horas, ainda de acordo com dados oficiais, 1 milhão de exames.

*Com EFE