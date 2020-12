Jornalistas da Jovem Pan são laureados no Prêmio Especialistas

Denise Campos de Toledo vence na categoria financeiro, e Carlos Aros leva para casa troféu de tecnologia da informação

João Henrique/Jovem Pan Os jornalistas Denise Campos de Toledo e Carlos Aros exibem os troféus que ganharam no Prêmio Especialistas



Na edição 2020 do Prêmio Especialistas, a Jovem Pan tem a honra de ter dois jornalistas da casa premiados. Denise Campos de Toledo foi a vencedora da categoria financeiro, enquanto Carlos Aros levou para casa o troféu de tecnologia da informação. Denise é jornalista, economista e apresentadora do Jornal Jovem Pan e do programa Economia em Foco, que semanalmente traz personalidades do mercado financeiro para debater um tema. Esta é a segunda vez que ela é laureada. Comandando o programa Sociedade Digital, Carlos Aros sabe tudo sobre novas tecnologias, mundo digital e inovação. Reflexo disso é ter sido reconhecido com esse troféu quatro vezes. Organizado pela revista “Negócios da Comunicação”, publicação do Centro de Estudos da Comunicação, o prêmio acompanha os desafios do mercado e premia os profissionais que se tornaram referência em suas áreas de atuação. Acesse o site do prêmio para conferir os demais ganhadores.