Jovem Pan é indicada a prêmio de melhor plataforma digital de notícias do Brasil

Em sua segunda indicação ao iBest 2020, grupo de mídia concorre como uma das 10 melhores iniciativas digitais de comunicação, além da categoria de streaming; saiba como votar

Jovem Pan/Reprodução O site da Jovem Pan é uma das plataformas digitais do grupo de mídia



O Grupo Jovem Pan foi indicado ao Prêmio iBest 2020 na categoria de Notícias e Comunicações como uma das 10 melhores plataformas de notícias do Brasil. Esta é a segunda indicação do Grupo na premiação deste ano: o Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, foi indicado na categoria de streaming. Além de notícias do Brasil e do mundo, esportes e entretenimento, o site jp.com.br também é um agregador de podcasts exclusivos da casa e vídeos com o melhor da programação ao vivo da Jovem Pan. A empresa já está no top 10 da categoria e, agora, concorre para ficar entre o top 3.