Jovem sem carteira de motorista atropela crianças em MG e é preso após teste do bafômetro

Cinco crianças ficaram feridas, entre elas uma menina, de 11 anos, que está em estado grave

Google Street View Após serem atropeladas, crianças foram socorridas ao Hospital Margarida, em João Monlevade



Um jovem, de 18 anos, atropelou cinco crianças no interior de Minas Gerais e foi preso em flagrante após teste do bafômetro. O caso foi registrado neste domingo, 21, em João Monlevade. Segundo a Polícia Militar, o homem não tinha carteira de motorista. Por volta das 17h30, o jovem dirigia um veículo na Rua Itália. Antes do acidente, as crianças avistaram o carro desgovernado e se esconderam atrás de outro veículo para se proteger. Contudo, o jovem colidiu no veículo que as vítimas estavam escondidas. Todas as crianças foram atingidas. Inclusive, uma delas ficou preso embaixo do carro. De todas as vítimas, apenas uma menina, de 11 anos, está em estado grave. Ela foi transferida para Belo Horizonte após ser atendida no Hospital Margarida, localizado na cidade do interior. Já as outras vítimas registraram fraturas e escoriações. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito policial para investigar o caso.